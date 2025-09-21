بالأرقام.. إلى أين لجأ الهاربون من إسرائيل بعد حرب غزة؟

صاغت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قائمة بالمدن والدول التي هاجر إليها إسرائيليون بلا عودة، نتيجة الحرب الدائرة في قطاع غزة، وغيرها من الجبهات.

واحتلت الولايات المتحدة رأس القائمة، حيث استوعبت مدن نيويورك، ولوس أنجلوس، وبروكتون، وفلوريدا، وميامي بيتش، النسبة الأعلى من المهاجرين الإسرائيليين.

وجاءت مدينة تورونتو الكندية في المركز الثاني، لتتلوها العاصمة الألمانية برلين، وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، ومالبورن في أستراليا، وليماسول في قبرص، بالإضافة إلى العاصمة اليونانية أثينا.

واعتمدت الصحيفة العبرية في رصدها على نسبة مشاهدات قناة Screen iL، وهي الخدمة الوحيدة على مستوى العالم، التي تقدم بث جميع القنوات الإسرائيلية بشكل قانوني.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أنه من خلال فحص بيانات عشرات الآلاف من عملاء Screen Il، ظهرت تجمعات الإسرائيليين المهاجرين بلا عودة في أكثر من 10 مدن على مستوى العالم، واتضح أيضًا مدى شعبية هذه المدن لدى الإسرائيليين، وفقًا لبيانات المشاهدة.

وأشار تحليل بيانات الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء إلى تأثير حرب غزة على هجرة الإسرائيليين بلا عودة للإقامة في دول أخرى.

وتؤكد المعطيات هجرة 83 ألف إسرائيلي خلال عام 2024، وأنه لم يعد منهم سوى 24 ألف، ما أدى إلى عجز في ميزان الهجرة بنحو 60 ألف إسرائيلي، وهو ما يزيد عن ضعف العدد المسجل عام 2023.

وتقول بيانات مشاهدة قناة Screen iL إن "الإسرائيليين المقيمين في الخارج يحافظون على عادات المشاهدة كما في إسرائيل، ويحرصون بعد العودة إلى منازلهم على مشاهدة التلفزيون، لا سيما مع اشتعال الأحداث المهمة، ومنها متابعة تطورات الحرب الإسرائيلية".