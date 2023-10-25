العاهل الأردني يحذر من انفجار الأوضاع في المنطقة

حذر الملك الأردني عبد الله الثاني من "انفجار الأوضاع في المنطقة" جراء استمرار الحرب على قطاع غزة، وذلك خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء.

ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، بحث الجانبان "الجهود الممكنة دوليًّا للعمل على إنهاء دوامة العنف، والوصول إلى أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".