الحكومة الإسرائيلية توقع اتفاقا مع "الهستدروت" مقابل عدم المشاركة بالاحتجاجات

وقالت الصحيفة، إنه "من وجهة نظر وزير المالية، يعد هذا تحركًا سياسيًّا ناجحًا للغاية؛ لأنه اشترى لنفسه سلامًا فعليًا مع أقوى منظمة عمالية في إسرائيل حتى عام 2027، كما تعتبر هذه الخطوة ناجحة بالنسبة لرئيس الهستدروت بار دافيد، بعد ترتيب زيادة بلغت نحو 15% في أجور العمال".

وأضافت أن "الأثر الاقتصادي للاتفاقية بين سموتريتش وبار دافيد، سوف يغذي التضخم بشكل مباشر وغير مباشر أيضًا، بطريقة إشكالية للغاية للاقتصاد في هذا الوقت، وأنه من وجهة نظر اقتصادية بحتة، كان من الأفضل محاولة تمرير مقياس واسع لتجميد الزيادات في الأجور في جميع أنحاء الاقتصاد، من أجل كبح التضخم".

وتابعت بأن "هذه الزيادة الكبيرة في الأجور العامة، ستدفع مجموعات القوى الأخرى من المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والأطباء والممرضين وغيرهم، للمطالبة بزيادة رواتبهم، ما سيؤثر على أرباب العمل، ويؤدي إلى انخفاض إنتاجية العمل، وبالتالي سيلحق الضرر بشكل أساس بقطاع الأعمال الذي سيكون أقل قدرة على المنافسة مع العالم".

المصدر: "إسرائيل اليوم" العبرية