تقرير: الاستخبارات التركية توقف شبكة تجسس على صلة بالموساد

ولفت إلى أن المعلومات التي جُمعت بشأن الطلاب الفلسطينيين كانت تُسلم للاستخبارات الإسرائيلية "الموساد".

واستند موقع "إسرائيل ديفينس"، المختص بالملفات العسكرية والأمنية، إلى معلومات وردت بوسائل إعلام تركية، أفادت بأن جهاز الاستخبارات الوطنية التركية "MIT"، الذي يترأسه هاكان فيدان، قام باعتقال المجموعة ووجد من بينها مُحاضِرا بإحدى الجامعات التركية.

وذكر أن شخصا آخر متورطا في تلك الشبكة يشار له باسم "LY" من بين المعتقلين، وأن الاثنين، أي هذا الأخير إضافة على المُحاضِر الجامعي، أسسا سويا منذ عام 2007 مكتب تحقيقات خاصا، لافتا إلى أن أحدا من أفراد الشبكة لا يحمل الجنسية الإسرائيلية.

ويقول الموقع إن الاستخبارات الوطنية التركية رصدت بدورها عاملين بمكتب التحقيقات المشار إليه، ليجد أن أفرادا ينتمون إليه يراقبون طلابا فلسطينيين يدرسون بالجامعات التركية، بعضهم يدرس في مجالات على صلة بالدراسات الأمنية والأسلحة.