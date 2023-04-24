سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة تطالب لافروف بالإفراج عن الصحفي غيرشكوفيتش

طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الإثنين، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الدولي، بالإفراج عن أمريكيين عديدين موقوفين في روسيا، بينهم الصحفي إيفان غيرشكوفيتش.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد: "أدعوكم، الآن، إلى الإفراج فورا عن بول ويلن وإيفان غيرشكوفيتش. أطالبكم بالسماح لبول وإيفان بالعودة إلى الوطن ووقف هذه الممارسة الهمجية لمرة واحدة وأخيرة".