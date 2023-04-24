سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة تطالب لافروف بالإفراج عن الصحفي غيرشكوفيتش
طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الإثنين، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الدولي، بالإفراج عن أمريكيين عديدين موقوفين في روسيا، بينهم الصحفي إيفان غيرشكوفيتش.
وقالت ليندا توماس غرينفيلد: "أدعوكم، الآن، إلى الإفراج فورا عن بول ويلن وإيفان غيرشكوفيتش. أطالبكم بالسماح لبول وإيفان بالعودة إلى الوطن ووقف هذه الممارسة الهمجية لمرة واحدة وأخيرة".
كما نددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة باستخدام موسكو لهم كـ"بيادق بشرية" و"عملة للمقايضة السياسية".
وأضافت أن "استخدام الأفراد كبيادق هو إستراتيجية ضعف، هذه ليست أفعال دولة مسؤولة، وبينما تمارس روسيا لعبة سياسية، يعاني أشخاص حقيقيون".
مشيرة إلى حضور إليزابيث ويلن، شقيقة بول الموقوف منذ 2018 بتهمة التجسس، للجلسة.
وتابعت: "أريد أن ينظر الوزير لافروف في عينيها ويرى آلامها. أريدكم أن تروا ماذا يعني الاشتياق إلى أخ منذ أربع سنوات ومعرفة أنه مسجون في معتقل روسي فقط لتتمكنوا من استخدامه لتحقيق غاياتكم".
واعتقل إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في نهاية آذار/مارس بتهمة "التجسس".