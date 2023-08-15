بايدن يتعهّد بزيارة هاواي في أقرب وقت ممكن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيزور هاواي التي شهدت حرائق غابات هي الأكثر فتكًا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، "في أقرب وقت ممكن" للاطّلاع على الأضرار، ومواساة الناجين.

تصريحات الرئيس الديمقراطي، البالغ من العمر 80 عامًا، جاءت خلال زيارته مصنعًا في ويسكونسن، وقد خصّص مطلع خطابه للأوضاع في هاواي، حيث قضى 99 شخصًا، على الأقل، جراء حرائق اجتاحت جزيرة ماوي.

وقال بايدن: "زوجتي جيل وأنا سنزور هاواي في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى حرصه على عدم "عرقلة" جهود الإغاثة.