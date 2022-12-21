الولايات المتحدة تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطورًا للدفاع الجوي، وذلك في حين وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن.
وقال الوزير أنتوني بلينكن في بيان إن "رزمة المساعدة، اليوم، تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ باليستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوزبشكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها إلى الآن".
ولاحقًا، أوضحت الخارجية أن واشنطن لم ترسل حتى الآن سوى واحدة من منظوماتها سريعة التحرك، في وقت تواجه أوكرانيا تكثيفًا للضربات الروسية.
ومنظومة باتريوت تشكل جزءًا من رزمة مساعدة عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة نحو 1,85 مليار دولار، بينها مليار على شكل أسلحة لكييف من مخزونات الجيش الأمريكي، أي يمكن تسليمها سريعًا، و850 مليونًا من الطلبيات لدى الصناعة الدفاعية، ما يعني مُهلًا تمتد أشهرًا عدة وربما أعوامًا.