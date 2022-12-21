الولايات المتحدة تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطورًا للدفاع الجوي، وذلك في حين وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

وقال الوزير أنتوني بلينكن في بيان إن "رزمة المساعدة، اليوم، تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ باليستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوزبشكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها إلى الآن".