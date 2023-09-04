في يوم واحد.. عبور 872 مهاجرًا عبر "القنال الإنجليزية" إلى بريطانيا

وبحسب الصحيفة، فإن الرقم الجديد، الذي سُجل ليوم واحد، يتخطى ما جرى تسجيله في الـ10 من شهر آب/أغسطس الماضي، عندما قام 756 شخصًا بعبور "القنال الإنجليزية".

في حين بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا الشواطئ البريطانية على متن قوارب صغيرة خلال العام الجاري 20973 شخصًا، حيثُ تظهر البيانات انخفاض العدد الكلي للعابرين من المهاجرين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما قام 25 ألف شخص بالعبور.

ومؤخرًا، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن شعوره بالإحباط من عمليات العبور، لكنه قال إن العدد شهد انخفاضًا، وفقًا للصحيفة، التي رجحت أن تزداد عمليات عبور المهاجرين الأسبوع الجاري؛ بسبب توقعات بدفء الأجواء واستقرار الطقس.