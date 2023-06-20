آلاف المجندات الأوكرانيات يشاركن في العمليات العسكرية ضد روسيا

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن ما لا يقل عن 5000 مجندة أوكرانية يدافعن عن البلاد على خط المواجهة، ويشاركن بالعمليات العسكرية المضادة للقوات الروسية.

وتخدم أكثر من 42000 امرأة في القوات المسلحة لأوكرانيا، وفقًا لمنشور للخارجية الأوكرانية على "تويتر".