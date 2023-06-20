آلاف المجندات الأوكرانيات يشاركن في العمليات العسكرية ضد روسيا
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن ما لا يقل عن 5000 مجندة أوكرانية يدافعن عن البلاد على خط المواجهة، ويشاركن بالعمليات العسكرية المضادة للقوات الروسية.
وتخدم أكثر من 42000 امرأة في القوات المسلحة لأوكرانيا، وفقًا لمنشور للخارجية الأوكرانية على "تويتر".
وبيَّنت الخارجية في منشورها أن "النساء يحاربن ويضحين بحياتهن من أجل حماية حرية أوكرانيا".
واستعادت أوكرانيا قرية بياتيخاتكي الواقعة في قطاع شديد التحصين، وفقًا لنائبة وزير الدفاع، هانا ماليار.
وقالت السلطات العسكرية الأوكرانية، إن روسيا شنَّت هجومًا جويًّا واسعًا طوال الليل على أوكرانيا استهدف العاصمة ومدنًا من الشرق إلى الغرب، دون إعلان وقوع إصابات.
وأشارت المعلومات الأوَّلية إلى أن أنظمة الدفاع الجوّي الأوكراني قد أسقطت 28 من أصل 30 طائرة مسيَّرة، وفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتسبَّبت الحرب بنزوح وتهجير ملايين الأشخاص، وأوْدَت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين.