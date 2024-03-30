بعد اعتقال زعيم معارض.. تصاعد التوترات بين الهند والولايات المتحدة

تصاعدت التوترات بين الهند والولايات المتحدة بعد اعتقال زعيم المعارضة في نيودلهي، أرفيند كيجريوال، الأسبوع الماضي، إثر تهم تتعلق بالفساد.

وبينما أعرب المسؤولون الأمريكيون والألمان عن مخاوفهم بشأن سيادة القانون في الهند، ردت نيودلهي بشدة، ما يشير إلى تحول في نهجها الدبلوماسي في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ومددت محكمة هندية، أخيرًا، حبس كيجريوال لمدة 4 أيام أخرى، رغم الاحتجاجات على اعتقاله.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن وزارة الخارجية الهندية وبخت واشنطن على تصريحاتها، واستدعت دبلوماسيين، منتقدة ما اعتبرته تدخلًا في شؤونها الداخلية.

كما ندد نائب الرئيس الهندي، جاغديب دانكار، بتصريحات المسؤولين الأمريكيين، ووصفها بأنها "جاهلة"، مشددًا على سيادة الهند وتراثها الثقافي الغني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحول في اللهجة، يعكس موقف الهند المتطور على الساحة العالمية، ويؤكد مكانتها كقوة عالمية صاعدة.