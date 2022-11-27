أردوغان: العلاقات مع سوريا يمكن أن تعود لنصابها مثل مصر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إنه يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر.

وأضاف أردوغان بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول" الرسمية: "ليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

إلى ذلك أشار الرئيس التركي إلى أن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي "سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر.