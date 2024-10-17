إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية في سماء المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكتب بوغوماز عبر حسابه على منصة "تلغرام": "أحبط مدافعونا محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة بريانسك، وتم رصد وتدمير 3 طائرات مسيرة من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية" وفق تعبيره.

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مناطق استراتيجية

وأعلنت روسيا الأربعاء، مواصلة تقدمها في الأراضي الأوكرانية، عبر سيطرتها على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا، وهي المنطقة التي تتقدم فيها قواتها بسرعة منذ عدة أسابيع، بحسب "فرانس برس".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها سيطرت على بلدة نيفسكي في منطقة لوغانسك، وكذلك بلدة كراسني يار، الواقعة على بعد 10 كيلومترات من بوكروفسك، التي تعد منطقة استراتيجية للجيش الأوكراني.

وفي أوكرانيا، أعلنت القوات الجوية أن روسيا أطلقت 136 طائرة مسيرة هجومية من تصميم إيراني على البلاد، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 51 طائرة، كما تم إسقاط 60 طائرة أخرى بواسطة دفاعات التدخل الإلكتروني.

"خطة النصر" الأوكرانية

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية الروسية إن "خطة النصر" التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تدفع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى صراع مباشر مع روسيا.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أن "الخطة التي كشف عنها زيلينسكي أمام برلمانه ستؤدي إلى كارثة للشعب الأوكراني"، وفقًا لوكالة "رويترز".

ودعا زيلينسكي خلال خطاب أمام البرلمان حلفاء بلاده إلى اتخاذ خطوات عاجلة لدعم كييف، في لحظة محفوفة بالمخاطر في مسعى لإنهاء الصراع مع روسيا العام المقبل.

وقال الكرملين في وقت سابق، إن من السابق لأوانه التعليق بالتفصيل على الخطة، لكن كييف في حاجة إلى "الاستفاقة" وإدراك عدم جدوى السياسات التي تواصلها.