"طلب مستحيل" أوقف المحادثات التجارية بين أمريكا والبرازيل

قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد اليوم الاثنين إن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة توقفت بسبب طلب "مستحيل" من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وربطت واشنطن فرض رسوم جمركية 50% على البضائع البرازيلية بنزاعات قضائية تتعلق بالرئيس السابق جايير بولسونارو، وفق وكالة "رويترز".

وتوقع حداد انخفاض حجم التجارة الثنائية، لكنه قال إنه لا يتوقع أن تستمر حالة الجمود هذه لمدة عام أو عامين.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والبرازيل بعد اتهام جايير بولسونارو، حليف ترامب، بالتخطيط لانقلاب لإلغاء نتائج انتخابات عام 2022 التي خسرها أمام الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.



