تقرير: مصرع مسؤولة بوزارة الدفاع الروسية في ظروف غامضة
أفاد تقرير نشرته صحيفة "الصن" البريطانية، اليوم الخميس، بمصرع مسؤولة في وزارة الدفاع الروسية في ظروف غامضة، حيث سقطت من نافذة مبنى عالٍ في سانت بطرسبرغ.
وقالت الصحيفة: "أوضحت التقارير الأولية الصادرة عن السلطات أن الضحية مارينا يانكينا 58 عامًا، التي تشغل منصب رئيسة قسم الدعم المالي في المنطقة العسكرية الروسية الغربية، تم العثور على جثتها أسفل نافذة المبنى في شارع زمشينة، أمس الأربعاء".
وأضافت: "عثر المارة على الجثة، وأبلغوا الشرطة والتي بدورها فتشت المبنى ووجدت أغراض مارينا الشخصية، ووثائق رسمية، على إحدى الشُّرف العامة في المبنى، حيث أوضحت التحقيقات الأولية أن مارينا لا تعيش فيه".
وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين "يعملون على تحديد الظروف المحيطة بوفاة المسؤولة التي كانت تعمل في السابق في دائرة الضرائب الفيدرالية، ويعتقد أنها كانت من المعاونين الرئيسين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يخص الحرب في أوكرانيا".
يذكر أن واقعة وفاة "مارينا" ليست الأولى من نوعها، حيث توفيت شخصيات روسية، خلال الفترة الأخيرة، في ظروف غامضة، بما في ذلك اللواء فلاديمير ماكاروف (72 عامًا)، المسؤول عن مكافحة التطرف، والذي أقاله بوتين قبل شهر من تعرضه للقتل بالرصاص داخل منزله بالقرب من موسكو.