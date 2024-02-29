تضامنًا مع آرون بوشنل.. محتجون يحرقون اللباس العسكري في بورتلاند (فيديو)
انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًّا، قيل إنه لمحاربين أمريكيين قدامى، يحرقون اللباس العسكري، تضامنًا مع الطيار آرون بوشنل الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤخرًا.
وانتحر بوشنل احتجاجًا على "الإبادة الجماعية للفلسطينيين"، وانخراط جيش بلاده بالقتال إلى جانب القوات الإسرائيلية في غزة.
ويُظهر المقطع الذي نشرته حسابات عديدة على منصة (إكس)، أشخاصًا يحرقون اللباس العسكري، فيما ظهرت بالمقطع لافتة كبيرة كتب عليها "المحاربون القدامى يقولون: فلسطين حرّة! تذكر آرون بوشنل". ووقع الاحتجاج في بورتلاند، في ولاية أوريغون.
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن آرون بوشنل، كان لديه معلومات استخبارية سرية، تفيد بوجود قوات أمريكية مُنخرطة في القتال إلى جانب القوات الإسرائيلية في غزة، حسب قول بوشنل لصديق مقرّب منه.
وأضاف بوشنل، أن القوات الأمريكية تخوض قتالًا داخل أنفاق حركة حماس الممتدة تحت قطاع غزة.