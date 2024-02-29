تضامنًا مع آرون بوشنل.. محتجون يحرقون اللباس العسكري في بورتلاند (فيديو)

انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًّا، قيل إنه لمحاربين أمريكيين قدامى، يحرقون اللباس العسكري، تضامنًا مع الطيار آرون بوشنل الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤخرًا.

وانتحر بوشنل احتجاجًا على "الإبادة الجماعية للفلسطينيين"، وانخراط جيش بلاده بالقتال إلى جانب القوات الإسرائيلية في غزة.