موقع عبري يكشف هوية المستهدفين في الغارة الإسرائيلية على دمشق

كشف موقع "إنتلي نيوز" الاستخباري الإسرائيلي عن الأهداف التي استهدفتها إسرائيل في الغارات الجوية المنسوبة إليها قبل يومين في سوريا.

وقالت مصادر رسمية سورية إن عددًا من الأشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت عمارة سكنية بأحد أحياء دمشق.

بينما قال الموقع العبري، إن الغارات الأخيرة على سوريا، استهدفت العميد شرف المهندس، والعالم أمجد أحمد، حيث قتلا في الهجوم.

وأكد الموقع العبري، أنهما عضوان بارزان في منظمة الأبحاث العسكرية المعروفة باسم "SSRC"، وهو مركز البحث العلمي الذي يساعد إيران، وحزب الله اللبناني في مشروع تحسين الدقة الصاروخية.