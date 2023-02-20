موقع عبري يكشف هوية المستهدفين في الغارة الإسرائيلية على دمشق
كشف موقع "إنتلي نيوز" الاستخباري الإسرائيلي عن الأهداف التي استهدفتها إسرائيل في الغارات الجوية المنسوبة إليها قبل يومين في سوريا.
وقالت مصادر رسمية سورية إن عددًا من الأشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت عمارة سكنية بأحد أحياء دمشق.
بينما قال الموقع العبري، إن الغارات الأخيرة على سوريا، استهدفت العميد شرف المهندس، والعالم أمجد أحمد، حيث قتلا في الهجوم.
وأكد الموقع العبري، أنهما عضوان بارزان في منظمة الأبحاث العسكرية المعروفة باسم "SSRC"، وهو مركز البحث العلمي الذي يساعد إيران، وحزب الله اللبناني في مشروع تحسين الدقة الصاروخية.
من جانب آخر، قال الموقع العبري، إن: "الغارات المنسوبة لإسرائيل استهدفت أيضًا موقع رادار يَتبع لحزب الله اللبناني، في منطقة السيدة زينب بدمشق".
وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أكدت في وقت سابق، أن شخصية كبيرة ربما كانت مستهدفة بهجوم كفر سوسة في دمشق المنسوب إلى إسرائيل.
وبحسب بيانات سابقة صادرة عن وزارة الصحة السورية، أدى القصف الإسرائيلي إلى سقوط 5 قتلى بينهم عسكري وإصابة 15، بينهم حالات حرجة، في قصف استهدف أحياء سكنية في دمشق.