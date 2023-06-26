بريطانيا: حوّلنا 17 ألف أوكراني إلى جنود خلال أسابيع

درّبت بريطانيا وحلفاء لها أكثر من 17 ألف أوكراني خلال العام الماضي لمساعدة كييف في محاربة الغزو الروسي، وخضع المجنّدون لبرنامج "شاقّ" مدته خمسة أسابيع حوّلهم "من مدنيّين إلى جنود"، على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانيّة، الإثنين.

وبدأت بريطانيا وتسع دول شريكة، هي كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وفنلندا والسويد والدنمارك وليتوانيا وهولندا، هذه المبادرة لتجنيد متطوّعين جدد في القوّات المسلّحة الأوكرانيّة في حزيران/يونيو العام الماضي.