ترامب: أجرينا مباحثات جيدة مع بوتين واقتربنا من إنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن هناك "فرصا جيّدة" للقاء بوتين وزيلينسكي "قريبا جدا"، وفق تعبيره، وقال إن "هناك احتمالا كبيرا جدا أن نكون قد وصلنا إلى آخر الطريق" بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض: "أنا هنا من أجل وقف الحرب في أوكرانيا ووقف الموت".

وأضاف ترامب أن الجانب الأمريكي أجرى مباحثات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إشارة إلى لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالرئيس الروسي في وقت سابق الأربعاء.

لكن ترامب اعتبر ان ما تم التوصل إليه مع بوتين "لا يُسمى اختراقا" وفق تعبيره.

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وكان البيت الأبيض أكد انفتاح ترامب على عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعدما وصف محادثات أجراها موفده ستيف وتيكوف مع بوتين بأنها "مثمرة للغاية".

واحتمال عقد اللقاء تمّ تداوله في اتصال هاتفي جرى بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمشاركة كلّ من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وفق ما أفاد مصدر أوكراني مطّلع على المحادثات وكالة "فرانس برس".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الأربعاء إنّ ترامب "منفتح على أن يلتقي في الوقت نفسه الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي"، موضحة أنّ "الروس أبدوا رغبتهم في لقاء" الرئيس الأمريكي.