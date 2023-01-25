توقيف مشتبه بإرسال رسائل مفخخة للسفارة الأوكرانية بمدريد ورئيس الوزراء الإسباني
أوقفت الشرطة الإسبانية شخصا يشتبه في إرساله رسائل مفخخة أواخر العام الماضي، إلى السفارة الأوكرانية في مدريد، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الأربعاء.
وقال المصدر، إن الرجل وهو "متقاعد يبلغ 74 عامًا"، أوقف في ميراندا دي إيبرو في شمال إسبانيا، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وكان الموظف المكلّف بالشؤون الأمنية في سفارة أوكرانيا لدى مدريد قد أصيب بجروح طفيفة في يده اليمنى جراء فتح إحدى هذه الرسائل التي كانت موجهة إلى السفير.