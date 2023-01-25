توقيف مشتبه بإرسال رسائل مفخخة للسفارة الأوكرانية بمدريد ورئيس الوزراء الإسباني

وقال المصدر، إن الرجل وهو "متقاعد يبلغ 74 عامًا"، أوقف في ميراندا دي إيبرو في شمال إسبانيا، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكان الموظف المكلّف بالشؤون الأمنية في سفارة أوكرانيا لدى مدريد قد أصيب بجروح طفيفة في يده اليمنى جراء فتح إحدى هذه الرسائل التي كانت موجهة إلى السفير.