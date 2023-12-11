من تشاد.. فرنسا تعيد تنظيم إستراتيجية انتشارها في الساحل الأفريقي

وفي هذا السياق المتوتر، أجرت المجموعة الفرعية التكتيكية الفرنسية المشتركة في الفترة من الـ5 إلى الـ18 من نوفمبر 2023، عملية تدريب مكثفة مخصصة للقوات المسلحة التشادية. وركزت هذه المبادرة، وفق "لانوفال تريبين" على مهارات متنوعة، بما في ذلك الرعاية الصحية، والاستجابة العملياتية، ومكافحة الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع.

إتمام هذا التدريب، الذي توج بمنح شهادات لـ 15 متدربًا من الحرس الوطني التشادي، فسرته "لانوفيل تريبين" برغبة فرنسا في الحفاظ على تعاونها العسكري في المنطقة وتعميقه من خلال التركيز على تدريب الجنود.

وفي الوقت نفسه، تم تنفيذ أعمال مدنية عسكرية في البلاد، من بينها توزيع المواد الغذائية واللوازم المدرسية والرعاية الطبية للسكان. كما نفذ فوج الهندسة الجوية 25 عملية إزالة للرمال من مدرج المطار المحلي.

أعمال غير شائعة في البيئة العسكرية، والتي يصنفها البعض بسهولة على أنها أعمال إنسانية، وعادة ما تكون مخصصة للمنظمات غيرالحكومية حسب التقرير ذاته.