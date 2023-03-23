الأسرى الفلسطينيون يعلّقون إضراباً جماعياً عن الطعام بعد تلبية مطالبهم

قرر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، تعليق إضراب جماعي كان سيشارك فيه الآلاف منهم، بعد الاستجابة لعدد من مطالبهم من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إنه "بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى، تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب".