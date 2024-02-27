منطقتان عسكريتان جديدتان في روسيا.. ما صلتهما بـ"الناتو" و"النووي"؟

أعاد قرار روسي جديد إنشاء منطقتين عسكريتين كان قد جرى إلغاؤهما قبل 14 عاما، وسط تساؤلات عن علاقة القرار بتزايد تهديدات حلف الناتو وحقيقة وجود سلاح نووي في المناطق التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا.

ويقضي القرار بإنشاء منطقتين عسكريتين في موسكو ولينينغراد (الاسم السابق لمدينة سان بطرسبورغ في زمن الاتحاد السوفيتي).

ووصفت روسيا هذه الخطوة بأنها ضرورية لإعادة ترتيب التقسيم العسكري للقوات المسلحة، وفي الوقت نفسه، ضم المناطق الجديدة التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا.

وينظم القرار وضع المناطق الجديدة ضمن "المنطقة العسكرية الجنوبية" من جهة، ويضع الأسطول الشمالي ضمن "المنطقة العسكرية الجديدة- لينينغراد". وكان الأسطول الشمالي قبل هذا المرسوم يتمتع بوضع منطقة عسكرية داخل الحدود الإدارية.