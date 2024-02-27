منطقتان عسكريتان جديدتان في روسيا.. ما صلتهما بـ"الناتو" و"النووي"؟
أعاد قرار روسي جديد إنشاء منطقتين عسكريتين كان قد جرى إلغاؤهما قبل 14 عاما، وسط تساؤلات عن علاقة القرار بتزايد تهديدات حلف الناتو وحقيقة وجود سلاح نووي في المناطق التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا.
ويقضي القرار بإنشاء منطقتين عسكريتين في موسكو ولينينغراد (الاسم السابق لمدينة سان بطرسبورغ في زمن الاتحاد السوفيتي).
ووصفت روسيا هذه الخطوة بأنها ضرورية لإعادة ترتيب التقسيم العسكري للقوات المسلحة، وفي الوقت نفسه، ضم المناطق الجديدة التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا.
وينظم القرار وضع المناطق الجديدة ضمن "المنطقة العسكرية الجنوبية" من جهة، ويضع الأسطول الشمالي ضمن "المنطقة العسكرية الجديدة- لينينغراد". وكان الأسطول الشمالي قبل هذا المرسوم يتمتع بوضع منطقة عسكرية داخل الحدود الإدارية.
ويرى الخبير في الشؤون العسكرية أنطون تكاتشينكو في حديث لـ"إرم نيوز" أن هذه الخطوة تأتي "لإعطاء أهمية مركزة للمناطق الروسية الواقعة في شمال وغرب البلاد، خاصة القريبة من حدود حلف شمال الأطلسي الجديدة، فنلندا والسويد".
وقال تكاتشينكو: "باعتقادي أن الأمر لا يتعدى تنظيم العمل العسكري في روسيا ذات الحدود المترامية والتي تتوسع حدودها يوما بعد يوم".
وأضاف "من الطبيعي عندما تتوسع الحدود ويكون هناك تهديد في جهة معينة من قبل حلف عسكري نووي، أن تعيد ترتيب التنظيم العسكري، وهذا لا يعني تغيير العقيدة العسكرية، أو الخطط العسكرية الموضوعة، لكنه يسهل وينظم تطبيقها على الأرض".
وحول علاقة القرار بتزايد تهديد حلف الناتو لروسيا، يقول الخبير في الشؤون العسكرية: "القرار لم يصدر من فراغ. حين إلغاء هذه المناطق في عام 2010 كانت روسيا تشعر أن الوضع مع أوروبا قد تغير نوعا ما، وأن التهديد قل ولم نعد في فترة الحرب الباردة".
واستدرك بالقول: "لكن، قبل انطلاق العملية العسكرية (الحرب الروسية الأوكرانية) شعرت موسكو أن الناتو يستغل حالة السكينة العسكرية التي تعيشها روسيا، ويواصل توسعه".
وأضاف: "بعد العملية العسكرية انضمت دول جديدة، والآن الناتو على حدودنا الشمالية الغربية، فهل من المنطق أن يبقى الوضع العسكري في تلك المناطق على ما هو عليه؟".
وأكد بالقول: "لا بد من إعطاء هذه المناطق دعما عسكريا يكون منظما، ضمن مناطق عسكرية محددة، يكون لها الحق في امتلاك كل الأسلحة المتوفرة أسوة بباقي المناطق والتقسيمات العسكرية".
من جهته، يرى الخبير في الشؤون الأوكرانية سيرغي سازانكين، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن ضم المناطق الجديدة في دونباس للمنطقة العسكرية الجنوبية "أمر طبيعي، كون هذه المناطق باتت تقع جنوب روسيا، فهي تابعة لهذه المنطقة جغرافيا. وكما تعمل روسيا على إعادة دمج هذه المناطق بالوطن الأم اجتماعيا واقتصاديا، فلا بد من دمجها عسكريا".
وردا على سؤال حول ارتباط المرسوم الجديد بنشر أي سلاح نووي في المناطق التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا، أشار سازانكين إلى أن "نشر أي نوع من الأسلحة سواء نووية أو غير نووية يعود لتقديرات القيادة العسكرية الروسية، وربما تنشر موسكو صواريخ نووية في هذه المناطق، إذا كان هناك خطر ما"، مؤكدا أن "هذا حق وليس تعديا".
وخلص سازانكين إلى القول إنه "في النهاية، هذه مناطق روسية تاريخية، وعادت إلى روسيا... والاعتداء عليها لا يعني فقط اعتداء على القوات الروسية في هذه المناطق، بل الاعتداء على التراب الروسي، وهو ما يلزم القيادة العسكرية بالتعامل معها كأي منطقة روسية يتم الاعتداء عليها".