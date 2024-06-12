خبراء: "تهديد" يتربص بدورة أولمبياد باريس بعد قرار حل البرلمان

أثار قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية (البرلمان)، تساؤلات في البلاد، أبرزها ما يتعلق بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، إذ تسود حالة من القلق حيال إمكانية إجراء تغييرات في قطاع الأمن في حال تولّى زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا رئاسة الوزراء، إضافة إلى مخاوف من "تهديدات" إرهابية قد تطال الحدث، حسبما ذكر خبراء.

تفاقم التهديد الإرهابي

قال جان تشارلز بريسارد، رئيس مركز تحليل الإرهاب لـ"إرم نيوز": "إن هناك مخاوف بالفعل من تفاقم التهديد الإرهابي في البلاد، ولكن ليس على المدى القصير".

وأضاف بريسارد: "لطالما وجهت منظمات مثل الفرع الأفغاني لتنظيم (داعش) دعوات لاستهداف الغرب بشكل عام، وفرنسا بشكل خاص، لأنها تنظم الألعاب الأولمبية، لكن الوضع السياسي، في الوقت الراهن، ليس له أي تأثير مباشر على رسائلهم ودعايتهم".

وتابع: "من ناحية أخرى، فإن نتائج الانتخابات التشريعية وتشكيلة الحكومة المقبلة يمكن أن تؤثر على الدعاية المتكررة لهذه التنظيمات، التي تؤكد أن فرنسا هي عدوة الإسلام على حد زعمهم".

موضحًا أنه "إذا تم دفع حزب التجمع الوطني إلى القيام بدور أكثر نشاطًا في السياسة الفرنسية، فمن الواضح أن هذا سيكون له تأثير".

من جانبه، قال باتريك كلاستر، أستاذ تاريخ الرياضة في جامعة لوزان، لـ"إرم نيوز"، إن هناك عواقب أخرى حال حدوث سيناريو الخيال السياسي لـ (التجمع الوطني) بتوليه رئاسة الحكومة الفرنسية في وقت أولمبياد باريس 2024".

وأوضح أن حكومة حزب التجمع الوطني ستغير الأجواء المحيطة بحفل الافتتاح، وقد يكون هناك استخدام سياسي للخطابات العامة لرئيس الوزراء الجديد، مع التركيز على تعافي فرنسا، أو مكافحة الهجرة، أو الدعم المؤكد لروسيا وإسرائيل، وفق تعبيره.