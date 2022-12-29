سفيرة إسرائيل في فرنسا تستقيل رفضا لحكومة نتنياهو

وجيرمان في الأصل مؤرّخة، وبدأت حياتها السياسية في حزب ميريتس (يسار). وبعد توليها رئاسة بلدية هرتسليا، انتُخبت نائبة في عام 2013 عن حزب يش عتيد (هناك مستقبل) برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد.

كما تولت حقيبة الصحة من شهر آذار/مارس لعام 2013 إلى شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2014، قبل تعيينها سفيرة في العاصمة الفرنسية باريس عام 2021.