سفيرة إسرائيل في فرنسا تستقيل رفضا لحكومة نتنياهو
قدّمت السفيرة الإسرائيلية في فرنسا يائيل جيرمان استقالتها، اليوم الخميس، بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
ونشرت جيرمان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في منتصف النهار، رسالة بالعبرية أرسلتها إلى رئيس الحكومة الجديد.
وقالت السفيرة في الرسالة: "سياستكم وتصريحات وزراء حكومتكم ونواياكم التشريعيّة تتعارض مع ضميري ورؤيتي ومبادئ إعلان استقلال دولة إسرائيل".
وأضافت: "في ظل هذه الظروف، لا يمكنني الكذب على نفسي والاستمرار في تمثيل سياسة مختلفة جذريًا عن كل ما أؤمن به، ولهذا أقدم لك استقالتي من منصبي سفيرة لإسرائيل في فرنسا".
وجيرمان في الأصل مؤرّخة، وبدأت حياتها السياسية في حزب ميريتس (يسار). وبعد توليها رئاسة بلدية هرتسليا، انتُخبت نائبة في عام 2013 عن حزب يش عتيد (هناك مستقبل) برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد.
كما تولت حقيبة الصحة من شهر آذار/مارس لعام 2013 إلى شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2014، قبل تعيينها سفيرة في العاصمة الفرنسية باريس عام 2021.