قافلة مساعدات أولى للصليب الأحمر تدخل قره باغ

دخلت قافلة مساعدات تابعة للّجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، ناغورني قره باغ، هي الأولى منذ الهجوم الخاطف الذي شنته قوات أذربيجان على هذه المنطقة الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية.

وقالت مسؤولة في الصليب الأحمر الدولي التقتها "فرانس برس" عند نقطة التفتيش الأرمينية في كورنيدزور لدى عبور القافلة، إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبرت ممر لاتشين؛ لتنقل خصوصا سبعين طنًا من المساعدات الإنسانية للسكان".