إيران تعلن عن صفقة مرتقبة مع فرنسا لتبادل سجناء

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ صفقة لتبادل فرنسيين مسجونين في إيران بامرأة إيرانية مسجونة في فرنسا تقترب من "مرحلتها النهائية".

أخبار ذات علاقة اتهام فرنسييْن بالتجسس لإسرائيل يُفاقم توتر علاقات طهران وباريس

وقال عراقجي في مقابلة تلفزيونية "يمكنني الآن القول إننا وصلنا إلى النقطة التي يقترب فيها (اتفاق) تبادل السجناء الفرنسيين في إيران من مرحلته النهائية"، دون مزيد من التفاصيل.

ويشمل التبادل المقترح مهدية أصفندياري، وهي إيرانية أُوقفت في فرنسا في فبراير بتهمة الترويج للإرهاب على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالبت إيران مرارا بإطلاق سراحها، بدعوى أنّها احتجزت ظلما.

وفي مايو رفعت فرنسا دعوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية بسبب احتجاز مواطنين فرنسيين، هما سيسيل كولر وجاك باريس اللذان تعتبرهما باريس "رهينتي دولة".

وأُوقفت سيسيل كولر (40 عامًا) وجاك باريس (72 عامًا) في 7 مايو 2022، وهما متّهمان بالتجسس لصالح إسرائيل، العدو اللدود لإيران.

ووصفت عائلتاهما وضعهما الراهن بأنه يزداد يأسا.