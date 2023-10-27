استطلاع: تراجع نسبة الإسرائيليين المؤيدين لاجتياح غزة برًا

نشرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، نتائج استطلاع للرأي، أظهر تراجعًا ملحوظًا في نسبة تأييد الحرب البرية في قطاع غزة، مقارنة باستطلاع آخر نشرته الصحيفة ذاتها الأسبوع الماضي.

ووفق النتائج، رأى 49% ممن شملهم الاستطلاع أنه يتعين تأجيل شن حرب برية واسعة على قطاع غزة، فيما أكدت الصحيفة أن هذه النتيجة جاءت بناء على آراء لإسرائيليين ينتمون لجميع الاتجاهات السياسية والمناطق الجغرافية.

والأسبوع الماضي، نشرت الصحيفة ذاتها استطلاعًا مماثلًا أظهر أن 65% من الإسرائيليين يؤيدون بدء عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.

القائمون على إعداد الاستطلاع الجديد، الذي أجرته مؤسسة "لازار للبحوث"، بناءً على طلب "معاريف"، في نطاق زمني استمر 24 ساعة (بين 25 /26 أكتوبر) وفي إطار مكاني شمل كل أرجاء إسرائيل، عللوا تغير النزعة لدى الإسرائيليين بمسألة إطلاق سراح 4 أسرى إسرائيليين حتى الآن، ووضع قضية الأسرى والمخطوفين على رأس الأولويات، إضافة إلى عدم اتخاذ قرار واضح بشأن العمليات البرية واستمرار القصف الجوي.

وبحسب "معاريف"، وجه فريق الاستطلاع سؤالًا للمشاركين هو: "ما رأيك في شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في غزة فورًا؟ وهل يتعين الانتظار؟".

وأجاب 29% من المشاركين بأنه "يتعين البدء في حرب برية على الفور"، فيما قال 49% إنه يتعين الانتظار، بينما عجزت نسبة كبيرة تبلغ 22% عن الرد".