اعتبرته أوكرانيا "نبأ عظيما".. حلف الأطلسي يمدد ولاية ستولتنبرغ

أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، تمديد ولاية أمينه العام ينس ستولتنبرج‭‭ ‬‬عاما آخر، في وقت تستعر فيه الحرب على أبواب الحلف، الأمر الذي اعتبرته أوكرانيا "نبأ عظيما".

وسبق أن شغل ستولتنبرج منصب رئيس وزراء النرويج، ثم تولى منصب الأمين العام للحلف في 2014 قبل أن تُجدد ولايته ثلاث مرات.

ويعني هذا القرار ترسيخ حالة من الاستقرار في قيادة الحلف، وسط ما تواجهه دوله من تحدي دعم أوكرانيا ضد روسيا، مع تفادي وقوع صراع مباشر بين الحلف والقوات الروسية.

ورحب ستولتنبرج بالقرار، وقال: "لا يزال الرابط بين أوروبا وأمريكا الشمالية عبر المحيط الأطلسي يضمن حريتنا وأمننا منذ 75 عاما، وفي عالم أكثر خطرا، بات تحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى".

بدوره، أثنى الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول أخرى بالحلف على القرار، فيما قال دميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إن تمديد ولاية ستولتنبرج "نبأ عظيم".