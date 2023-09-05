الجيش الروسي يُدمّر أول دبابة بريطانية في أوكرانيا (فيديو)

دمَّر الجيش الروسي أول دبابة بريطانية "تشالنجر 2" في أوكرانيا، وفقًا لما نشره مراسل صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" ألكسندر كوتس.

ومن المرجح أن تلك الدبابة تتبع لواء المظلات الـ82 الأوكراني، فيما شوهدت الدبابة من الجو وقد دمِّرت بقصف مدفعي أثناء تقدمها نحو خط إطلاق النار.

وأظهر الفيديو الذي نشره المراسل كوتس في حسابه الرسمي على تطبيق "تليغرام" عملية التدمير. وكتب "إحراق أول دبابة "تشالنجر 2"، دبابة القتال الرئيسة للقوات البرية البريطانية، وتبيَّن أنها ليست السلاح المعجزة بالنسبة لأوكرانيا. لا توجد آليات عسكرية غربية تستعصي على التدمير، والحديث موجه لمن ينتظرون دبابات "أبرامز" الأمريكية، التي يعدون بوصول الدفعة الأولى منها في سبتمبر. ولمن دمروا هذه الدبابة... نهنئهم بالدبابة الأولى!".