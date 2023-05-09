المفوضة الأوروبية تصل كييف لإحياء "يوم أوروبا"
وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى كييف، الثلاثاء، للمشاركة في إحياء "يوم أوروبا"، فيما قامت أوكرانيا بخطوة رمزية تخلّت فيها عن الاحتفال بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من أيار/مايو، وفقاً للتقاليد السوفياتية والروسية.
وتوجّهت رئيسة المفوضية الأوروبية على متن قطار ليلي من بولندا إلى أوكرانيا، للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومتابعة مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكر صحافي على متن القطار.
وأصدر الرئيس الأوكراني مرسوما ينص على الاحتفال بيوم أوروبا في التاسع من أيار/مايو، تماشيا مع بروكسل، بدلا من الاحتفال بذكرى الانتصار.
وقالت فون دير لايين لصحافيين على متن القطار الذي استقلته إلى كييف: "أرحّب كثيرا بقرار الرئيس زيلينسكي جعل التاسع من أيار/ مايو يوم أوروبا. أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية".
وأضافت: "حضوري إلى كييف اليوم في التاسع من أيار/ مايو رمزي، لكنه أيضا مؤشر على حقيقة مهمة للغاية وعملية: الاتحاد الأوروبي يعمل يدا بيد مع أوكرانيا في العديد من القضايا".