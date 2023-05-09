المفوضة الأوروبية تصل كييف لإحياء "يوم أوروبا"

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى كييف، الثلاثاء، للمشاركة في إحياء "يوم أوروبا"، فيما قامت أوكرانيا بخطوة رمزية تخلّت فيها عن الاحتفال بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من أيار/مايو، وفقاً للتقاليد السوفياتية والروسية.

وتوجّهت رئيسة المفوضية الأوروبية على متن قطار ليلي من بولندا إلى أوكرانيا، للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومتابعة مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكر صحافي على متن القطار.