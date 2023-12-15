الكرملين: المجر ليست موالية لروسيا ولكنها تروق لنا
اعتبر الكرملين، أن المجر دولة مستقلة بما يكفي للدفاع عن مصالحها الخاصة، وأن روسيا تقرأ بعناية تقارير وسائل الإعلام حول ممارسة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.
جاء تعليق الكرملين على لسان متحدثه الرسمي دميتري بيسكوف، بعد الفيتو المجري الذي أفشل قرارًا أوروبيًّا بدعم كييف بقيمة 50 مليار يورو.
وقال بيسكوف: "ليس من حقنا التعليق على هذا. المجر أيضًا دولة ذات سيادة، والمجر لها مصالحها الخاصة. المجر، بالمناسبة، على عكس العديد من الدول الأوروبية الأخرى، تدافع بقوة عن مصالحها، والتي بالمناسبة، تروق لنا".
وأشار إلى كلمات الرئيس فلاديمير بوتين التي قال فيها: "لا ينبغي للمرء أن يعتقد أن المجر والدول الأخرى التي تدافع عن مصالحها موالية لروسيا".
وأضاف: "إنهم ليسوا مؤيدين لروسيا على الإطلاق، إنهم ببساطة واعون ومستقلون بدرجة كافية للدفاع عن مصالحهم الخاصة، وربما لا يزال هذا الأمر يخص الاتحاد الأوروبي، وعلاقات المجر مع المفوضية الأوروبية ليست من شأننا (…) أن روسيا تقرأ عن كثب تقارير وسائل الإعلام حول ممارسات صناع القرار".
وفي وقت سابق، قررت قمة الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا حول عضويتهما المستقبلية في الاتحاد الأوروبي.
وذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي لم يصوت على هذا القرار في القمة، أن المفوضية الأوروبية نفسها، في توصياتها المؤرخة في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، أقرت بأن أوكرانيا لم تستوف بعد الشروط الثلاثة لبدء مفاوضات العضوية.
وأشار أوربان إلى أنه إذا كان قرار الاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات مع أوكرانيا يهدد بعواقب اقتصادية سلبية على المجريين، فإن بودابست "سوف تضغط على الفرامل".