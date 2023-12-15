الكرملين: المجر ليست موالية لروسيا ولكنها تروق لنا

اعتبر الكرملين، أن المجر دولة مستقلة بما يكفي للدفاع عن مصالحها الخاصة، وأن روسيا تقرأ بعناية تقارير وسائل الإعلام حول ممارسة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.

جاء تعليق الكرملين على لسان متحدثه الرسمي دميتري بيسكوف، بعد الفيتو المجري الذي أفشل قرارًا أوروبيًّا بدعم كييف بقيمة 50 مليار يورو.

وقال بيسكوف: "ليس من حقنا التعليق على هذا. المجر أيضًا دولة ذات سيادة، والمجر لها مصالحها الخاصة. المجر، بالمناسبة، على عكس العديد من الدول الأوروبية الأخرى، تدافع بقوة عن مصالحها، والتي بالمناسبة، تروق لنا".