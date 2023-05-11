بايدن في حملته الانتخابية.. معركة سياسية ومالية

وبحسب شبكة "سي ان بي سي"، فإنّ إحدى المناسبتين نظّمها توني جايمس، المدير السابق لمجموعات الاستثمارات "بلاكستون"، الذي اختير أخيراً ليشغل مقعداً في لجنة الإشراف في البيت الأبيض. وتمّ تحديد سعر تذكرة الدخول إلى هذا الحدث بمبلغ 25 ألف دولار للشخص الواحد، وفقاً لـ"سي ان بي سي".

أما حفل الاستقبال الآخر فيستضيفه رجل الأعمال جورج لوغوثيتيس.

خارج الولايات المتحدة، غالباً ما تثير مثل هذه اللقاءات، في شقق فاخرة أو فيلات فخمة تجمع بين السياسة والبذخ، جدلاً، وخصوصاً عندما يشارك فيها رئيس دولة لا يزال في منصبه.

ولكن في الولايات المتحدة، فإنّ المال ليس فقط عصب المعارك الانتخابية، ولكنه يعتبر أيضاً مقياساً للدينامية التي يستفيد أو لا يستفيد منها هذا المرشّح أو ذاك.

أكثر من مليارين

أكّد مستشارون في حملة جو بايدن لصحيفة "واشنطن بوست" أنهم يأملون في أن يجمعوا أكثر من ملياري دولار عبر قنوات مختلفة، على أمل إيصال الرئيس ابن الأعوام الثمانين إلى ولاية ثانية.

في معسكر خصمه الرئيسي دونالد ترامب، أُفيد بأنّ لائحة الاتهام الأخيرة والاستثنائية التي طالت الملياردير الجمهوري تسبّبت في زيادة المساهمات المالية.

وفي بلد جمعت فيه الحملات الانتخابية مبالغ خيالية، تقدّر منظمة "أوبن سكريت" غير الحكومية، المتخصّصة في التمويل السياسي، أنّ السباق الرئاسي للعام 2024 قد يكون الأعلى كلفة في التاريخ الأمريكي.

وبالنسبة للعام 2020، فقد بلغت النفقات على جميع المرشّحين والمنظّمات 5,7 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي تمّ إنفاقه على الانتخابات الرئاسية السابقة، وفقاً لتقديرات المنظمة غير الحكومية.