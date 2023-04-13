نتنياهو وزوجته يطالبان نجلهما "يائير" بالتوقف عن التغريد
كشف موقع عبري، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، طلبا من نجلهما الأكبر يائير، وقف نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، للحد من تصريحاته "المتطرفة".
وقال موقع "واللا" العبري، في تقرير له، إن يائير نتنياهو يعد أحد المغردين اليمينيين البارزين على تويتر ولديه حسابات نشطة على مواقع تواصل اجتماعي أخرى، لكنه منذ إعلان رئيس الوزراء عن تجميد التعديلات القضائية، جمد نشاطه بطريقة غير عادية.
ووفقًا لثلاثة مصادر مقربة موثوقة، فإن هذا جاء بطلب من والديه، اللذين أخبراه أن تصريحاته تتسبب بأذى لهما، وطلبا منه الهدوء، وإيقاف حسابه الشخصي.
وبحسب الموقع، تسبب هذا الطلب في نزاع عائلي حاد، وصفه المقربون منهم بأنه "انفجار".
وأضاف التقرير، أن يائير نتنياهو شوهد في بداية الأسبوع في إسرائيل، وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة ، ومن المتوقع أن يبقى هناك لعدة أشهر.
وتابع أن "يائير نتنياهو هو أحد أقوى نشطاء والده والليكود وأكثرهم نفوذًا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مواقفه وتصريحاته المتطرفة تغذي الاحتجاج ضد الحكومة، وتتسبب في إحراج نتنياهو وإلحاق الضرر به".
وأوضح التقرير أنه "مثلا، أحدثت تغريدة اتهم فيها وزارة الخارجية الأمريكية بتشجيع وتمويل الاحتجاج في إسرائيل - بالتعاون مع إيران - غضبًا كبيرًا في الإدارة الأمريكية. وفي نهاية الشهر الماضي، خسر أيضًا دعوى تشهير ضد عضو الكنيست السابقة ستاف شابير لسلسلة تغريدات تشهيرية ضدها".
وكانت آخر تغريدة ليائير نتنياهو في الـ28 من مارس/ آذار، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء تجميد الثورة القانونية، وبعد يومين من إدانة وزارة الخارجية الأمريكية لتغريداته.
وبحسب اثنين من المصادر، فإن "رئيس الوزراء وزوجته سارة أبلغا يائير بضرورة التوقف عن التغريد، وطالباه لاحقًا أيضًا بالتوقف عن مشاركة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى؛ ما أثار غضب ابنهما، الذي رفض ذلك.
بدوره، نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة تورط نجله يائير وتأثيره في صنع القرار، وفي المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه هذا الأسبوع، قال إنه "أمر سخيف، يائير شخص مستقل وله آراؤه الخاصة. وليس له أي تأثير على القرارات"، إلا أنه وفقًا لشهادات العديد من المقربين والمصادر في الليكود، منخرط جدًا في السياسة والسلوك السياسي والإعلامي.
وبحسب المصادر المقربة، عارض يائير نتنياهو بشدة قرار رئيس الوزراء بوقف التعديلات القضائية، وكان أيضًا مِن بين القوى التي دفعت لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.
وقالت عائلة نتنياهو: "لقد سئمنا الإساءة المستمرة ليائير نتنياهو. وما يرد عبر وسائل الإعلام كله كذبة كبيرة وشريرة. رحلة يائير تم التخطيط لها منذ فترة طويلة".