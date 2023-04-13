نتنياهو وزوجته يطالبان نجلهما "يائير" بالتوقف عن التغريد

كشف موقع عبري، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، طلبا من نجلهما الأكبر يائير، وقف نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، للحد من تصريحاته "المتطرفة".

وقال موقع "واللا" العبري، في تقرير له، إن يائير نتنياهو يعد أحد المغردين اليمينيين البارزين على تويتر ولديه حسابات نشطة على مواقع تواصل اجتماعي أخرى، لكنه منذ إعلان رئيس الوزراء عن تجميد التعديلات القضائية، جمد نشاطه بطريقة غير عادية.

ووفقًا لثلاثة مصادر مقربة موثوقة، فإن هذا جاء بطلب من والديه، اللذين أخبراه أن تصريحاته تتسبب بأذى لهما، وطلبا منه الهدوء، وإيقاف حسابه الشخصي.

وبحسب الموقع، تسبب هذا الطلب في نزاع عائلي حاد، وصفه المقربون منهم بأنه "انفجار".

وأضاف التقرير، أن يائير نتنياهو شوهد في بداية الأسبوع في إسرائيل، وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة ، ومن المتوقع أن يبقى هناك لعدة أشهر.