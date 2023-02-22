في أول محادثات أمنية منذ 4 سنوات.. خلاف صيني ياباني على التسلح والمناطيد

أبدت الصين انزعاجها الشديد من زيادة اليابان إنفاقها الدفاعي وقدراتها العسكرية فيما انتقدت طوكيو العلاقات العسكرية بين بكين وروسيا والاشتباه في استخدامها مناطيد تجسس، وذلك خلال أول محادثات أمنية رسمية بينهما منذ 4 سنوات، اليوم الأربعاء.

وتأتي المحادثات، التي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم، في الوقت الذي تخشى فيه طوكيو من أن تلجأ بكين إلى القوة للسيطرة على تايوان في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا؛ ما يؤدي إلى اندلاع صراع يمكن أن يورط اليابان ويعرقل التجارة العالمية.

وكانت اليابان أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول إنها ستضاعف الإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى اثنين في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، أو ما إجماليه 320 مليار دولار، لردع الصين عن اللجوء إلى العمل العسكري.

أما بكين، التي زادت الإنفاق الدفاعي 7.1% العام الماضي، فتنفق أكثر من أربعة أضعاف ما تنفقه اليابان على قواتها.

وتخطط طوكيو للحصول على صواريخ طويلة المدى يمكن أن تضرب البر الرئيس للصين، ولتخزين الذخائر الأخرى التي قد تحتاجها في حال خوض صراع إلى جانب القوة الأمريكية الكبيرة التي تستضيفها.