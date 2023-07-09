نتنياهو يؤكد حرص إسرائيل على عدم انهيار السلطة الفلسطينية
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن تل أبيب ستعمل جاهدة على منع انهيار السلطة الفلسطينية، وفقا لوكالة "رويترز".
وجاء تصريح "نتنياهو" في بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الوزراء، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر.
وكشف البيان أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع سيقدمان للمجلس "خطوات لتحقيق الاستقرار في الوضع المدني في الساحة الفلسطينية".
وتأتي هذه التأكيدات، عقب اتهامات شديدة تعرضت لها السلطة الفلسطينية، تركزت حول قبولها باقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين في الضفة الغربية.