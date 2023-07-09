نتنياهو يؤكد حرص إسرائيل على عدم انهيار السلطة الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن تل أبيب ستعمل جاهدة على منع انهيار السلطة الفلسطينية، وفقا لوكالة "رويترز".

وجاء تصريح "نتنياهو" في بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الوزراء، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر.