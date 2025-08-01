بأمر بوتين.. الصاروخ الروسي الخارق "أوريشنيك" يدخل الخدمة (فيديو)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، عن إعطائه الأمر ببدء إنتاج صواريخ "أوريشنيك" الخارقة عبر عملية التصنيع المتسلسل وتسليمها للقوات الروسية.

وظهر بوتين في مقطع مرئي للإعلان عن تلك الخطوة قائلاً: "أنتجنا أول صاروخ (أوريشنيك) بواسطة التصنيع المتسلسل وقد تم تسليمه إلى القوات المسلحة والآن بدأ التصنيع التسلسلي"، وفق ما أوردته وكالة "آر تي" الروسية.

وبحث بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال اجتماع غير رسمي في جزيرة "فالام" في "كاريليا"، خطة نشر صواريخ "أوريشنيك" الباليستية متوسطة المدى، التي تعادل شدتها الذخائر النووية، في بلاروسيا.

وأضاف بوتين في مقطع مرئي: "أنتجنا أول منظومة والآن بدأ الإنتاج الصناعي لهذه الصواريخ. خبراؤنا والخبراء العسكريون البيلاروسيون اختاروا أماكن التموضع المستقبلي للصواريخ ويجري حالياً العمل على إعداد هذه المواقع".

وأردف بوتين: "من المرجح أننا سننجز هذه المهمة حتى نهاية العام.. كل شيء يسير وفقا للخطة المرسومة".

واستخدمت روسيا صاروخ "أوريشنيك" لأول مرة ضد أوكرانيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عندما أطلقت صاروخًا تجريبيًا على مصنع في "دنيبر" كان ينتج أسلحة خلال فترة الاتحاد السوفييتي.

وفي ذلك الوقت، أعلن بوتين عن نجاح اختبار الصاروخ "أوريشنيك"، مشيراً إلى أنه تم استخدامه في قصف مصنع "يوجماش" بمدينة "دنيبروبتروفسك" وسط أوكرانيا.

وكان بوتين قد قال في وقت سابق، إنه في حال استخدام صواريخ "أوريشنيك" بضربة واحدة على نطاق واسع، فإن قوتها ستكون مماثلة لقوة الأسلحة النووية، مؤكداً أن "أوريشنيك" ليس سلاح دمار شامل نظرا لدقته العالية، واقتصار تزويده في الوقت الراهن على الرؤوس التقليدية.