في أصعب معركة تخوضها.. روسيا تحاول السيطرة على غرب باخموت

أعلنت روسيا الجمعة أنّ قوّاتها تخوض معارك للسيطرة على المناطق الغربية من باخموت حيث يحتدم القتال منذ أشهر، في حين أفادت مصادر وكالة فرانس برس بأنّ أوكرانيا تواصل استقدام مزيد من القوات للدفاع عن المدينة.

وتسعى موسكو للسيطرة على باخموت منذ الصيف الماضي في معركة اصبحت الأطول أمدا والأفدح من حيث حصيلة القتلى منذ بدأ الغزو الروسي للبلاد قبل أكثر من عام.

والجمعة قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ مقاتلين من مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية يتقدّمون باتّجاه داخل المدينة بإسناد من سلاح الجوّ الروسي.