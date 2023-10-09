أردوغان يتصل بعباس ورئيس إسرائيل وميقاتي لبحث أحداث غزة

الرئاسة التركية قالت إن أردوغان ناقش في اتصالاته "آخر تطورات التوتر في المنطقة والأحداث الجارية في إسرائيل وفلسطين".

وأضافت في البيان أن أردوغان أكد أن بلاده "ستواصل بذل الجهود من أجل إنهاء الصراعات واستعادة السلام على الفور".

وأكد البيان أن أردوغان شدد في في الاتصال مع هرتسوغ على أن "كل خطوة يتعرض فيها سكان غزة للأذى دون أي تمييز، ستزيد من المعاناة وتؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة".

وأضاف أن "على الجميع التصرف بمنطق"، مشيرا إلى أن السلام في قطاع غزة له أهمية حاسمة في هدوء المنطقة برمتها.

يأتي ذلك وسط تصعيد ميداني شهده اليوم الثالث للعملية التي نفذتها حركة "حماس" على إسرائيل، إذ شنت تل أبيب غارات عنيفة على قطاع غزة وسط توقعات بهجوم بري إسرائيلي على القطاع.