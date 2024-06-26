أرسل لهم صورًا حميمية.. التحقيق مع رجل "غازل" سياسيين بريطانيين

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على رجل لصلته بعملية استهدفت سياسيين بريطانيين وصحفيين يعملون في البرلمان برسائل غير مرغوب فيها، تضمنت مغازلات.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان نقلته وكالة "رويترز"، "تم القبض على رجل للاشتباه في قيامه بأعمال تحرش وارتكاب جرائم بموجب قانون السلامة عبر الإنترنت، حيث تم احتجازه".