إطلاق نار كثيف وقطع طرقات في العاصمة الغينية كوناكري

أفادت وسائل إعلام محلية وشهود عيان، اليوم السبت، بسماع إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية في مركز كوناكري، عاصمة غينيا، وأن القوى الأمنية قطعت الطرقات المؤدية إلى المكان.

ولم يعرف على الفور سبب إطلاق النار، فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية قول أحد سكان المنطقة طالبا عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية: "ثمة إطلاق نار من أسلحة آلية وحربية في حي كالوم"، والذي يشكل وسط العاصمة السياسي والإداري.

ونقلت وكالة رويترز قول أربعة سكان محليين إنهم سمعوا دوي إطلاق نار قادما من المنطقة الإدارية في كوناكري وفي المناطق المحيطة منذ الرابعة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينتش).

وشكل انقلاب الخامس من أيلول/سبتمبر 2021 واحدا من سلسلة انقلابات أو محاولات انقلاب سجلت في غرب إفريقيا منذ استيلاء العسكريين على الحكم في مالي في آب/اغسطس 2020.

وتشهد غينيا التي عرفت اضطرابات كثيرة في تاريخها منذ استقلالها عن فرنسا، محاكمة الدكتاتور السابق موسى داديس كامارا المحتجز في وسط العاصمة منذ بدء الجلسات في أيلول/سبتمبر 2022.