ترامب يعلق على تمرد فاغنر ويكشف رؤيته للسلام بين أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن محاولة مجموعة فاغنر العسكرية للتمرد أضعفت "إلى حد ما" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف أن الوقت قد حان لتحاول الولايات المتحدة التوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب لوكالة "رويترز" في مكالمة هاتفية، الخميس: "أريد أن يتوقف الموت بسبب هذه الحرب السخيفة".

وفي تعليقات موسعة حول السياسة الخارجية، قال ترامب الذي يتصدر استطلاعات الرأي للفائز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في 2024، إنه يجب إمهال الصين 48 ساعة لغلق ما تقول مصادر إنها "قاعدة تجسس" صينية على جزيرة كوبا على بعد 145 كيلومتراً قبالة ساحل الولايات المتحدة.