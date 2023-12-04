رئيس "كوب 28": جمعنا أمريكا والصين في التزام "غير مسبوق"
كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الرئيس المعيّن لمؤتمر أطراف المناخ، الدكتور سلطان الجابر، أن الجهود المبذولة خلال "كوب 28" أثمرت عن التزام مناخي غير مسبوق من الصين والولايات المتحدة.
وقال الجابر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "في كوب 28، جمعنا الولايات المتحدة والصين في التزام غير مسبوق بتخفيض غاز الميثان والغازات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون على مستوى الاقتصاد بأكمله. هذه الغازات أكثر ضررا بأكثر من 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون".
وأضاف: "في الأيام الأربعة الأولى من كوب 28 أعتقد أننا قد وضعنا بالفعل معايير عالية للإنجاز. هناك شعور حقيقي بالإيجابية".
وتابع: "هناك أمل وتفاؤل حقيقيان بأن هذه نقطة انعطاف رئيسة ولا يمكننا أن نفوت الفرصة. هذه فرصتنا لتحقيق نقلة نوعية حقيقية وملموسة من شأنها أن تصحح المسار وتضعنا على المسار الصحيح للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد".
وأشار الجابر إلى أن "43 بالمئة من انبعاثات العالم يجب أن تخفض بحلول 2030".
وأكد الجابر نجاح "كوب 28" بإقرار وتفعيل صندوق "الأضرار والخسائر"، لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ.
وأكد رئيس "كوب 28" أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعبت دورًا فعالًا للغاية في مساعدة الرئاسة على تقديم أجندة مرنة قائمة على العلم.
وقال الجابر:" "لقد اتبعنا العلم في كل خطوة على الطريق".
وعبر الجابر عن الفخر بشأن منجزات "كوب 28" فيما يتعلق بالنظم الصحية والغذائية، قائلا: "أنا فخور بشكل خاص بأننا أصدرنا الإعلانات الأولى على الإطلاق بشأن النظم الصحية والغذائية. هاتان أولويتان كبيرتان لجدول أعمال رئاسة "كوب 28". وسيتم الإعلان عن ثلاثة إعلانات إضافية في الأيام المقبلة بشأن الهيدروجين والتبريد والنوع".
وأشار الجابر إلى أن حزمة "كوب 28" للطاقة، "خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح وهي مجرد البداية. لقد قلت مرارا وتكرارا إن هذا لا يزال غير كاف".