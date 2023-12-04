رئيس "كوب 28": جمعنا أمريكا والصين في التزام "غير مسبوق"

كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الرئيس المعيّن لمؤتمر أطراف المناخ، الدكتور سلطان الجابر، أن الجهود المبذولة خلال "كوب 28" أثمرت عن التزام مناخي غير مسبوق من الصين والولايات المتحدة.

وقال الجابر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "في كوب 28، جمعنا الولايات المتحدة والصين في التزام غير مسبوق بتخفيض غاز الميثان والغازات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون على مستوى الاقتصاد بأكمله. هذه الغازات أكثر ضررا بأكثر من 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون".

وأضاف: "في الأيام الأربعة الأولى من كوب 28 أعتقد أننا قد وضعنا بالفعل معايير عالية للإنجاز. هناك شعور حقيقي بالإيجابية".