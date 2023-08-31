ستولتنبرغ لن يبقى أمينا عاما للناتو بعد انتهاء ولايته الحالية

كشف الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، في حديث لقناة "سي إن إن"، أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في أكتوبر عام 2024.

وقال ستولتنبرغ، تعليقا على قرار أعضاء الناتو الصادر في 4 يوليو الماضي، بتمديد صلاحياته حتى 1 أكتوبر 2024 "نعم، هذا هو التمديد الأخير لولايتي".

ويترأس النرويجي ينس ستولتنبرغ حلف الناتو منذ عام 2014، وتم تمديد صلاحياته في منصب الأمين العام 4 مرات.

ومن المفترض أن تنتهي ولاية ستولتنبرغ الأخيرة في 30 سبتمبر 2023.