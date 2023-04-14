سفير روسي: ربما حان الوقت لخفض عدد الصحفيين الأمريكيين في روسيا

وأعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي في 30 مارس/ آذار، أنه احتجز جيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبرج بمنطقة الأورال، وفتح قضية تجسس اتهمه فيها بجمع ما قال الجهاز إنها أسرار دولة تتعلق بالمجمع الصناعي العسكري.

ونفى جيرشكوفيتش، وهو أول صحفي أمريكي يُعتقل في روسيا، الاتهامات بالتجسس منذ نهاية الحرب الباردة، تورطه في التجسس، ونفت صحيفته ذلك أيضًا.

وحثت الولايات المتحدة روسيا على الإفراج عن جيرشكوفيتش، ووصفت اتهامات التجسس التي وجهتها روسيا بأنها سخيفة.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إطلاق سراح جيرشكوفيتش.