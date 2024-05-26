إطلاق نار على مدرسة يهودية للبنات في تورنتو

تعرضت مدرسة يهودية للبنات في تورنتو بكندا، أمس السبت، لإطلاق نار لم يسفر عن إصابات وفق ما أعلنت الشرطة في بيان نقلته "فرانس برس"، في واقعة تأتي على خلفية التوتر المرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط.

وقُبيل الساعة الخامسة صباحا، أطلِقت أعيرة نارية على مدرسة "بايس تشايا موشكا" الابتدائية للبنات في حي نورث يورك شمالي المدينة.

وقال مفتش الشرطة بول كراوتشيك خلال مؤتمر صحافي إن المشتبه بهم خرجوا من سيارة داكنة اللون و"فتحوا النار على المدرسة وألحقوا أضرارا بواجهة المؤسسة".