مسؤول أمريكي يلمح إلى دور لداعش في تفجيريْ إيران

ألمح مسؤول كبير في إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن إلى دور لتنظيم داعش بتنفيذ تفجيران شهدتما إيران الأربعاء، أسفرا عن مقتل أكثر من 100 شخص إلى جانب عشرات المصابين.

ووقع الانفجاران في مقبرة بإيران أثناء إحياء ذكرى قاسم سليماني الذي لقي حتفه في هجوم بطائرة مسيّرة أمريكية عام 2020.

وقال المسؤول الأمريكي إن الانفجارين بدا وكأنهما "هجوم إرهابي" من النوع الذي كان تنظيم داعش مسؤولاً عنه في الماضي.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين: "يبدو الأمر وكأنه هجوم إرهابي، وهو من النوع الذي رأينا تنظيم داعش ينفذه في الماضي، وعلى حد علمنا فإن هذا ما نفترضه حالياً".

ورغم أن السلطات لم تتهم علناً جهة معينة بالمسؤولية، قال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني إن "عملاء النظام الصهيوني والولايات المتحدة وراء الهجومين".