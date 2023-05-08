هجوم على قافلة تقل دبلوماسيين من "آسيان" في بورما

تعرضت قافلة تقل دبلوماسيين في بورما لإطلاق نار من مجموعة مسلحة غير معروفة، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري ودبلوماسي، الإثنين.

وغرقت بورما في أزمة سياسية وإنسانية منذ انقلاب عسكري أسقط الحكومة الديمقراطية بقيادة أونغ سان سو تشي في شباط/ فبراير 2021، أعقبته حملة قمع دامية شنها المجلس العسكري.

وقال دبلوماسي أجنبي في يانغون اشترط عدم الكشف عن اسمه، إن قافلة مؤلفة من عدة مركبات كانت تتنقل في بلدة توانغي في ولاية شان شرق البلاد تعرضت لهجوم من جماعة مسلحة غير معروفة.