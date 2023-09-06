رئيس الوزراء الصيني: على القوى العظمى منع حرب باردة جديدة

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية ودول آسيان في إندونيسيا، إن على القوى العظمى معارضة مفهوم المواجهة و"منع حرب باردة جديدة".

وأكد لي خلال قمة "آسيان+3"، أن "الاختلافات قد تنشأ بين الدول بسبب سوء فهم ومصالح متضاربة أو تدخلات أجنبية".

وأضاف "من أجل إبقاء هذه الخلافات تحت السيطرة من المهم راهنًا الامتناع عن اختيار معسكر ما، ومعارضة المواجهة بين الكتل ومنع حرب باردة جديدة".