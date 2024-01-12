بلينكن يلتقي مسؤولا صينيا كبيرا عشية رئاسيات تايوان

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، في واشنطن مسؤولا صينيا كبيرا عشية الانتخابات الرئاسية في تايوان، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى ثني بكين عن أي إجراء ضد الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب بها الصين.

ويجتمع بلينكن مع ليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وفقا لوزارة الخارجية. وكان جون فاينر، أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض، قد التقى ليو جيان تشاو، الأربعاء.