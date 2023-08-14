الدنمرك تعترض قاذفتين روسيتين متجهتين للمجال الأطلسي فوق هولندا

قال سلاح الجو الملكي الهولندي، اليوم الإثنين، إن القوات الجوية الدنماركية اعترضت قاذفتين روسيتين تم رصدهما فوق الدنمارك وهما تحلقان باتجاه المنطقة التي تراقبها هولندا لصالح حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أنه استدعى طائرات "إف-16" الهولندية للعمل صباح الاثنين، لكن القاذفتين الروسيتين تم اعتراضهما قبل أن تتمكنا من دخول المجال الجوي الذي تراقبه هولندا لحلف شمال الأطلسي وعادتا الآن.

وصرَّح متحدث باسم سلاح الجو الملكي الهولندي، أن الطائرات يتم اعتراضها إذا لم يكن لديها رمز تعريف مميز أو خطة طيران أو محادثة ثنائية متبادلة.

وقال أيضًا، إن انتهاك الطائرات الروسية المجال الجوي لدولة أوروبية أو الاقتراب منه ليس بالأمر النادر.